فيديو.. توقُّعات الأحوال الجوية بالمملكة، أمطار غزيرة وسيول وأكبر درجات الحرارة المُسجَّلة اليوم بالإحساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم الجمعة، محذِّراً من تأثير استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والأودية، ومشيراً إلى أنَّ الأمطار قد يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، والأتربة المثارة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أمطار غزيرة وزخَّات من البرد في عسير والباحة

وتوقَّعت الأرصاد الجوية في المملكة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشِّدة، مصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان الأودية والسيول في مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران. ولم تستبعد الأرصاد الجوية، تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

أمطار رعدية ورياح سطحية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة

كما حذَّر المركز من تأثير استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط الرياح السطحية التي تثير الغبار والأتربة في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك وحائل، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، حيث أوضح المركز في تنبيهه إلى منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، في الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص والشعيبة وثول وجدة ورابغ، فيما تشهد القنفذة والليث، رياحاً نشطة وسحباً رعدية، حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الشرقية، والرياض

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض والقصيم، إضافة إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.

ووجَّهت الأرصاد تنبيهاً إلى منطقة الرياض شمل كلًّ من الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، مع توقَّات باستمرار تلك الأحوال الجوية حتى الساعة الثامنة من مساء الجمعة.

درجات الحرارة والأحوال الجوية في مناطق المملكة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة درجات الحرارة والأحوال الجوية السائدة في مختلف مناطق المملكة، حيث سجلت الاحساء 47 درجة مئوية بينما كانت أدنى الدرجات المُسجَّلة اليوم في أبها مع 18 درجة.