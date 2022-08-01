فيديو.. أمطار غزيرة وسيول، الأرصاد تُحذِّر من حالة الطقس في المملكة، والمؤذِّن ينادي “صلوا في رحالكم “بالرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية السائدة، اليوم الإثنين، متوقِّعاً استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة في عدد من مناطق المملكة.

تساقط البرد وجريان السيول في عسير

وحذَّرت الأرصاد الجوية من أنَّ الأمطار الرعدية الغزيرة سوف تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، في مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان، كما أصدر المركز، اليوم الإثنين، تنبيهاً حول حالة الطقس والأحوال الجوية في منطقة عسير، وحذَّر من تأثيرات الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة التي تترافق مع نشاط الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، تمتد إلى أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

رياح وأمطار غزيرة، الأرصاد توجِّه تنبيهاً للرياض

وأوضح المركز أنَّ فرصاً موجودة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تترافق مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، إضافة إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ووجَّه مركز الأرصاد تنبيهاً إلى منطقة الرياض التي تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. تمتد إلى الدرعية والعاصمة الرياض وضرماء ومرات والزلفي والغاط وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتترافق مع تساقُط البرد، وتشكُّل السيول، وشبه انعدام في الرؤية، يمتد إلى الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمزاحمية والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين.

سحب رعدية ورياح نشطة في المدينة المنورة والباحة

وفي تنبيه آخر، حذَّرت الأرصاد الجوية منطقة المدينة المنورة من تأثير الرياح النشطة والسُحب الرعدية مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. كما وجَّهت تنبيهاً إلى منطقة الباحة التي تشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. في الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الاثنين.

أمطار غزيرة وسيول في جازان

وفي تنبيه إلى منطقة جازان، حذَّرت الأرصاد الجوية من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. تمتد من جازان إلى الدرب وبيش، فيما تشهد المنطقة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقُط البَرَد والسيول، في كلٍّ من أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الاثنين، فيما تشهد فرسان أمطاراً رعدية حتى ساعات الظهيرة.