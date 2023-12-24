أمطار غزيرة على معظم المناطق.. طقس الأيام المقبلة في المملكة

توقع خبراء الطقس في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الإثنين الموافق 2 أغسطس 2023.

حالة مطرية

توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهيني، أن تبدأ حالة مطرية بدءًا من غد الإثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأن تكون الحالة المطرية عامة وشاملة شرقًا وغربًا وشمالًا.

توقعات باحث الطقس عبد العزيز الحصيني

توقع باحث الطقس عبد العزيز الحصيني، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار بكميات متفاوتة على مناطق متفرقة من المملكة، وأن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من شمال العاصمة الرياض وشمال وشمال غرب الشرقية وتمتد نواحي جنوب الطائف وأجزاء من الباحة وعسير ونواحي طريف والقريات.

تحذيرات من الأرصاد

وحذر مركز الأرصاد من:

• الابتعاد عن مجاري السيول.

• عدم التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء هطول الأمطار.

• القيادة بحذر أثناء هطول الأمطار.

• اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الطقس.

توقعات مركز الأرصاد

أصدر مركز الأرصاد السعودي إنذارًا برتقاليًا بشأن الطقس يشمل مناطق: الرياض والباحة ومكة المكرمة والشرقية والحدود الشمالية.

وأوضح المركز أن تلك المناطق تمر بحالة من الطقس تشمل: رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول وصواعق رعدية.