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أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتجرف سيارة بالرياض| ونداء «صلّوا في رحالكم» يرتفع بالمساجد (فيديو)

محمد أحمد

وثق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، لحظات تساقط الأمطار الغزير الذي ضرب عدة مناطق من المملكة خلال الساعات الأخيرة، من بينها بعض أحياء العاصمة الرياض، وذلك من خلال مقاطع فيديو، وكان أبرزها هطول أمطار غزيرة على الحزم غرب الخرج في منطقة الرياض.

أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتجرف سيارة بالرياض| ونداء «صلّوا في رحالكم» يرتفع بالمساجد (فيديو)

توقعات الأرصاد الجوية

كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبا على معظم أنحاء المملكة، والتي تستمر على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وأجزاء من الباحة ومرتفعات مكة، منبهًا خلال الساعات الأخيرة عن تواصل سقوط الأمطار في الكثير من المناطق.

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سقوط أمطار غزيرة وسيول

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة انهمار الأمطار بشكل غزير، وتسببها في غرق عدد من الشوارع والطرق وعرقلة الحركة المرورية، وجريان السيول ببعض الأودية والشعاب، كما تسببت في شلل مروري بالعديد من الشوارع.

فيديو صلوا في رحالكم:

كما أظهر مقطع فيديو أخرى، انغمار الشوارع بالمياه، وصوت المساجد يصعد بنداء “صلوا في رحالكم”:

وتنبيه الدفاع المدني

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا للمواطنين والمقمين، بضرورة توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، حتى الأربعاء المقبل.

فيديو جديد:

وإليكم مجموعة مختلفة من الصور التي تُظهر قوة الأمطار التي تساقطت خلال الساعات الماضية:

أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتجرف سيارة بالرياض| ونداء «صلّوا في رحالكم» يرتفع بالمساجد (فيديو)

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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