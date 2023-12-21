أمطار غزيرة تضرب السعودية.. ومركز الأرصاد يُحذر

تشهد عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية طقسًا سيئًا خلال الفترة الحالية، حيث يُتوقع أن تضرب أمطار غزيرة البلاد خلال الفترة المقبلة.

وتسود حالة من القلق لدي المواطنين في المملكة العربية السعودية من الطقس الغير مستقر خلال الفترة الماضية، حيث ضربت الأمطار والتي تحولت في بعض الفترات لسيول العديد من المناطق.

تفاصيل طقس السعودية السيء اليوم الخميس

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن طقس اليوم الخميس، والموافق 21 ديسمبر 2023.

فقد أشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول الأمطار بغزارة، كما ستشهد المملكة العربية السعودية رياح شديدة حتى الساعة 8 مساء اليوم الخميس على عدة مناطق في عدة مناطق.

وحذر المركز المواطنين السعوديين من الطقس السيء اليوم، حيث ناشدت الشعب السعودي بضرورة الالتزام بالتعليمات التي قام الدفاع المدني بنشرها، بالإضافة إلى توخي الحذر خلال الساعات القادمة.

وطالب المركز الوطني السعودي للأرصاد المواطنين السعوديين بعدم التواجد في أماكن هبوب الرياح، مع ضرورة الاستمرار في البقاء داخل المنازل والأماكن المغلقة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد بيانًا عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الإجتماعي “إكس” حاليًا و”تويتر” سابقًا، حيث ناشد المواطنين المتواجدين في المناطق التي ستشهد هطولًا عنيفًا للأمطار بضرورة توخي الحذر حتى مساء اليوم الخميس.

جاءت تحذيرات المركز الوطني السعودي للأرصاد بسبب التقلبات الجوية التي سيشهدها طقس المملكة من رياح شديدة وأمطار غزيرة.

وشدد المركز على أن هناك احتمالية أن يشهد طقس السعودية اليوم وجود ضباب كثيف مع انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك على ست مناطق مختلفة.

طقس السعودية اليوم