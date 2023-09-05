أمطار شديدة على مكة المكرمة.. حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة أمطار رعدية شديدة على أجزاء من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة ـ واس

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد أضم وميسان أمطارًا غزيرة، مع رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد الرايس وينبع رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد النماص وبلقرن وتنومة، أمطارًا غزيرة، مع رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

حالة الطقس اليوم في نجران

تشهد شرورة أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا غزيرة، مع رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد الوجه وأملج رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، أمطارًا غزيرة، مع رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.