أمطار شديدة على مكة المكرمة.. حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة أمطار رعدية شديدة على أجزاء من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من الشرقية.
حالة الطقس المتوقعة على #المملكة اليوم #الثلاثاء 2023/9/5م#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/zYWMUROr7w
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.
🔴 استمرار فرص هطول #الأمطار من #الاثنين إلى #الجمعة 4- 2023/9/8م، بمشيئة الله.@emartasir @jazangov @SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/XZkFFREVqe
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 3, 2023
حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر
أشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
حالتا #البحر_الأحمر و #الخليج_العربي اليوم #الثلاثاء 2023/9/5م #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/BbXE4zD9rt
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
الإنذار الأصفر – #المنطقة_الشرقية – #الجبيل #الخبر #الخفجي …+2
للتفاصيل https://t.co/qiOHArOm6d #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Syu5R8bTid
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023
حالة الطقس اليوم في الرياض
تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
الإنذار الأصفر – #منطقة_الرياض – #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر
للتفاصيل https://t.co/3YFtHcWSuS #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/tjwWvxvg0K
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023
حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة
يُتوقع أن تشهد أضم وميسان أمطارًا غزيرة، مع رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
الإنذار الأحمر – #منطقة_مكة_المكرمة – #الطائف
للتفاصيل https://t.co/EMMHgkFm37 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/MvUt3cYamo
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة
تشهد الرايس وينبع رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
الإنذار الأصفر – #منطقة_المدينة_المنورة – #الرايس #ينبع
للتفاصيل https://t.co/sdyYpxeDcz #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/YDAXCuVFhQ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023
حالة الطقس اليوم في عسير
يُتوقع أن تشهد النماص وبلقرن وتنومة، أمطارًا غزيرة، مع رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
الإنذار الأحمر – #منطقة_عسير – #النماص #بلقرن #تنومة
للتفاصيل https://t.co/FpepPKolRb #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/7ex0BknQm7
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023
حالة الطقس اليوم في نجران
تشهد شرورة أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
الإنذار الأصفر – #منطقة_نجران – #شرورة
للتفاصيل https://t.co/U6xkudVxmj #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Z5cIKFt5w3
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023
حالة الطقس اليوم في الباحة
يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا غزيرة، مع رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
الإنذار الأحمر – #منطقة_الباحة – #الحجرة #المخواة …+1
للتفاصيل https://t.co/2dyPHUhGOA #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/bCi7vR7Qyn
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023
حالة الطقس اليوم في تبوك
تشهد الوجه وأملج رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
الإنذار الأصفر – #منطقة_تبوك – #الوجه #أملج
للتفاصيل https://t.co/4K34cXq80R #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/fAWZug611X
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023
حالة الطقس اليوم في جازان
يُتوقع أن تشهد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، أمطارًا غزيرة، مع رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
الإنذار الأحمر – #منطقة_جازان – #الحرث #الدائر #الريث #العارضة …+2
للتفاصيل https://t.co/gwa4erLZ9Y #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/qfhADo46i7
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023
كميات #الأمطار المسجلة على #المملكة خلال 24 ساعة.@emartasir @holymakkah #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/98s7YZeRBS
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على #المملكة اليوم #الثلاثاء 2023/9/5م #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/F9UyA4KruX
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023