أمطار رعدية تضرب 10 مناطق في السعودية (تعرف عليها)… وتوقعات بحدوث سيول

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد 10 مناطق في المملكة العربية السعودية، وهي: عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وتشمل هذه المناطق أجزاء من المناطق الشمالية من المنطقة الشرقية، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حالة البحر والأمواج وحركة الرياح

وفيما يتعلق بحالة البحر، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

إرشادات من المركز للمواطنين حرصا على سلامتهم

وطالب المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر من مخاطر السيول والبرد، والابتعاد عن الأماكن المعرضة للخطر، كما دعا إلى متابعة آخر توقعات الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.