أمطار رعدية تضرب العاصمة السعودية الرياض

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، أن تهطل أمطار غزيرة على العاصمة الرياض خلال اليوم الإثنين الموافق الثامن من أبريل للعام الميلادي الجاري 2024.

وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية قد نبه إلى أن المملكة ستشهد موجة أمطار رعدية خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن المواطنين سيعيشون أجواء ممطرة رائعة خلال أيام العيد.

#لسلامتك .. عند هطول الأمطار ابتعد

عن تجمعات المياه وبطون الأودية.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/tE5IIPcvfq — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 7, 2024

في نفس السياق، حذرت مديرية الدفاع المدني السعودي في تقرير لها صدر خلال الفترة الماضية، بأن على المواطنين في السعودية التواجد في مناطق آمنة عند التعرض للأمطار الرعدية التي تشهدها المملكة العربية السعودية الأيام القادمة.

وأوضحت أنه لابد من الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمياه، بالإضافة إلى عدم اللعب بها كونها غير مخصصة لهذا الاستخدام.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني السعودي التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتجنب تعرض المواطنين لخطورة على حياتهم خلال الفترة المقبلة.

وتسود حالة من التفاؤل لدي شعب المملكة العربية السعودية من هطول الأمطار، حيث تعد إشارة إلى خير كثير قادم لبلاد الحرمين الشريفين.