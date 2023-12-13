أمطار الجوف ترسم لوحات فنية خلابة

شهدت منطقة الجوف خلال اليومين الماضيين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مما أدى إلى جريان العديد من الشعاب والأودية، وامتلاء عدد من السدود، وجذبت هذه المشاهد الخلابة عشاق الأجواء الممطرة والطبيعة للتنزه والتصوير.

أمطار الجوف -مصدر الصورة: واس

المرتفعات والحرات

تتميز منطقة الجوف بطبيعتها الخلابة، حيث تضم العديد من الجبال والمرتفعات والحرات، كما تحتضن العديد من الأودية والشعاب، من أشهرها وادي السرحان الذي يبلغ طوله 180 كلم.

وأشاد عدد من المواطنين بجهود الجهات المعنية في متابعة الأمطار والسيول، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة: رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية، حيث سجلت مدينة عرعر الأعلى كمية بمعدل 35.5 ملم.

كثفت #أمانة_منطقة_الجوف والبلديات التابعة لها جهودها للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها، وباشرت الفرق الميدانية المختصة بالأمانة والبلديات معالجة آثار ومخلفات هطول الأمطار وسحب تجمعات المياه وتنفيذ أعمال النظافة. pic.twitter.com/kuJwn50VPw — أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) December 13, 2023

منطقة حائل

كما نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار رعدية وننشط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي وقت سابق، هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة رفحاء وضواحيها، بمنطقة الحدود الشمالية، ارتوت على أثرها الأرض.

والله جعلها سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.