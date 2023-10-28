أمر ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين اليوم بتعيينات جديدة في ديوان المظالم

قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر ملكي اليوم يتعلق بتعيينات جديدة في السلك القضائي، حيث أصدر الملك سلمان أمراً كريماً بتعيين 21 قاضي في ديوان المظالم.

أمر ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين اليوم بتعيينات جديدة

أمر ملكي من الملك سلملك سلمان اليوم

كما أكد الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري أن هذا الأمر الكريم يدل على حرص قيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة على هذا القطاع الهام ودعم مرفق القضاء بالكفاءات القضائية من أجل تطويرة وسير العمل به.

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وقال الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن تفاصيل الأمر الملكي جاء كالتالي.

تعيين عدد 4 قضاة على درجة قاضي ب.

تعيين 17 قاضي على درجة ملازم قضائي.

وتقدم الدكتور خالد بن محمد اليوسف بالشكر والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من اهتمام بالغ بمرفق القضاء الإداري.