“أمر ملكي” صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان وحساب المواطن ودعم المواشي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

أعلن اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن العديد من الأوامر الملكية التي تخص مستفيدين الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وأيضًا دعم المواشي، حيث تم دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد وبناءً عليه تم الإعلان عن صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان وغيرها من التفاصيل الآخرى والتي سنتطرق إليها خلال مقالنا هذا.

أمر ملكي صرف راتب إضافي للضمان

بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تم الإعلان اليوم عن العديد من الأوامر الملكية التي تضمنت تخصيص دعم مالي يُقدر بـ 20 مليار ريال سعودي لعدة البرامج حول المملكة وهي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي لمواجهة ارتفاع الأسعار، وجاءت تلك القرارات على النحو التالي: