“أمر ملكي” صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان وحساب المواطن ودعم المواشي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية
أعلن اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن العديد من الأوامر الملكية التي تخص مستفيدين الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وأيضًا دعم المواشي، حيث تم دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد وبناءً عليه تم الإعلان عن صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان وغيرها من التفاصيل الآخرى والتي سنتطرق إليها خلال مقالنا هذا.
أمر ملكي صرف راتب إضافي للضمان
بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تم الإعلان اليوم عن العديد من الأوامر الملكية التي تضمنت تخصيص دعم مالي يُقدر بـ 20 مليار ريال سعودي لعدة البرامج حول المملكة وهي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي لمواجهة ارتفاع الأسعار، وجاءت تلك القرارات على النحو التالي:
- تم تخصيص مبلغ ملياري لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي حول المملكة يتم صرفه لمرة واحدة للعام المالي الحالي 2022.
- تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن بعد تعليق فتحه لعدة سنوات ونظرًا لكثرة البحث من قبل المواطنين حول هذا الأمر، وبعد الكثير من الدراسات التي أكدت ارتفاع الأسعار فتم الإعلان عن إعادة فتحه مرة أخرى وفقًا للشروط المُعلنه والمُحددة مُسبقًا من قبل البرنامج، حيث خصص مبلغ قدره ثمانية مليارات ريال لدعم مستفيدي برنامج جساب المواطن حتى نهاية العام الجاري وفقًا لعدة ضوابط مُعلنة بشكل مُسبق كدعم مالي لهم.
- أعلن عن تخصيص مبلغ قدره 408 ملايين ريال لأشخاص المستفيدين من برنامج مُربي صغار الماشية.