أمرين ملكيين وأمر وزاري بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد من الأشخاص

أكدت الأحوال المدنية صدور قرار وزاري وأمرين ملكيين بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد 14 شخص، ومن بين هؤلاء نحو 12 شخص من أسرة واحدة، وذلك بحسب ما أعلنت الجريدة الرسمية أم القرى.

منح الجنسية لـ14 شخص بأوامر ملكية

حيث صدر الأمر الملكي رقم 45146 بتاريخ 18| 6| 1445 والذي يقضي بمنح الجنسية السعودية للسيدة “هبة سلامة فهمي”، وفي منطقة الرياض، أكدت الأحوال المدنية صدور قرار وزاري رقم 1166/وز بمنح جنسية المملكة لـ حسن عافت نواف المغامس الزقروطي الشمري، وذلك وفق المادة رقم 9 من نظام الجنسية.

كما أكدت الأحوال المدنية في مدينة الرياض على صدور أمر ملكي حمل رقم 4/13793 يقضي بمنح الجنسية السعودية لكل من الآتي أسماؤهم: