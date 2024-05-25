أخبار السعودية

أمرين ملكيين وأمر وزاري بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد من الأشخاص

سيد عطية

أكدت الأحوال المدنية صدور قرار وزاري وأمرين ملكيين بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد 14 شخص، ومن بين هؤلاء نحو 12 شخص من أسرة واحدة، وذلك بحسب ما أعلنت الجريدة الرسمية أم القرى.

منح الجنسية لـ14 شخص بأوامر ملكية

منح الجنسية لـ14 شخص بأوامر ملكية

حيث صدر الأمر الملكي رقم 45146 بتاريخ 18| 6| 1445 والذي يقضي بمنح الجنسية السعودية للسيدة “هبة سلامة فهمي”، وفي منطقة الرياض، أكدت الأحوال المدنية صدور قرار وزاري رقم 1166/وز بمنح جنسية المملكة لـ حسن عافت نواف المغامس الزقروطي الشمري، وذلك وفق المادة رقم 9 من نظام الجنسية.

اقرأ معنا:

كما أكدت الأحوال المدنية في مدينة الرياض على صدور أمر ملكي حمل رقم 4/13793 يقضي بمنح الجنسية السعودية لكل من الآتي أسماؤهم:

  • بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي.
  • وزوجته «عدله بنت حمد محمد عقلاء الجيسي».
  • وأولاده كل من «صباح، وفاء، ساميه، سامي، مالك، عيده، غاده، فيصل، غزلان، بدر».
عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.