أمراء سعوديون يؤدون القسم أمام الملك سلمان وولي العهد عقب تعيينهم في مناصب جديدة

بعد إصدار الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، أقيم حفل أداء القسم أمس الأربعاء بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - مصدر الصورة: RT

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأمراء أدوا القسم في قصر عرقة بالرياض، حيث قدموا الولاء بعد تعيينهم في مناصبهم الجديدة، كما حضر أداء القسم وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

وأدى القسم كل من الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة عسير، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز.