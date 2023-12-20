أمانة منطقة الباحة تغلق 11 محل وتصادر أكثر من 1350 كيلو جراما من المواد الغذائية

أعلنت أمانة منطقة الباحة ممثلة بإدارة صحة البيئة عن قيامها بإغلاق 11 محلاً، ومصادرة أكثر من 1350 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك أثناء الجولات التي قامت بها أثناء النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

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وقال أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن هذا العمل يأتي في إطار الخطة التي تقوم بتنفيذها الأمانة العامة للباحة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكدا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ستقوم بتطبيق اللوائح الجزائية والغرامات بكل حزم.

وتوجه السواط إلى المواطنين يحضهم على الإبلاغ عن أي عمليات بيع لمنتجات فاسدة، وذلك عن طريق الاتصال برقم الطوارئ (940).