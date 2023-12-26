أمانة مكة تُحذر من الدعاوى الكيدية والباطلة: عقوبة صارمة

أصدرت أمارة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا بشأن الدعاوى الكيدية والباطلة، حيث أوضحت الأمارة في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس”، أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية رادعة ضد كل من يثبت تقديمه لدعاوى باطلة أو كيدية ضد شخص بصفته الوظيفية أو الشخصية.

كما أكدت الأمارة في بيانها الصادر اليوم، أنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم “94” في 25/4/1406هـ، المتعلق بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وأضافت أنه سيتم إحالة كل من يقدم على هذه الخطوة إلى النيابة، وأنه بإمكان المدعى عليه التقدم ضده للدفاع عن “الحق الخاص” بصحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة، وفقًا للمادة “41” من نظام المرافعات الشرعية.