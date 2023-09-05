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أمانة جدة: غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال لمن يتعدى على قنوات تصريف الأمطار

أحمد أبو الدهب

صرحت أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية قائلة، إن هناك غرامة مالية تم وضعها لمنع التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار أو ضخ المياه في مصائد السيول، وتصل تلك الغرامة إلى 30 ألف ريال.

- صورة 1 - أمانة جدة: غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال لمن يتعدى على قنوات تصريف الأمطار

مبنى أمانة جدة- مصدرة الصورة: "صحيفة سبق"

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رابط الاستعلام عن معاملة امانة جدة jeddah.gov.sa ورقم التواصل

ومن جانبها فقد بينت الأمانة، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أنه يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال في الحالتين التاليتين.

ـ الحالة الأولى: عند التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار.
ـ الحالة الثانية: وعند ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المصرح بها.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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