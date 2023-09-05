أمانة جدة: غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال لمن يتعدى على قنوات تصريف الأمطار

صرحت أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية قائلة، إن هناك غرامة مالية تم وضعها لمنع التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار أو ضخ المياه في مصائد السيول، وتصل تلك الغرامة إلى 30 ألف ريال.

مبنى أمانة جدة- مصدرة الصورة: "صحيفة سبق"

#أمانة_جدة |

غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال 🛑 • عند التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار

• وضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المصرح بها pic.twitter.com/gnaxKdu945 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) September 5, 2023

ومن جانبها فقد بينت الأمانة، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أنه يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال في الحالتين التاليتين.

ـ الحالة الأولى: عند التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار.

ـ الحالة الثانية: وعند ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المصرح بها.