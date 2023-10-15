أمانة جدة تواصل إستعدادها لموسم الأمطار

قامت أمانة محافظة جدة بعمل فرضية هطول أمطار غزيرة أدت لتجمع المياه في الطرق العامة وتعطل الحركة المرورية، وذلك في إطار استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، ورفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات.

مبنى أمانة محافظة جدة _ مصدر الصورة: موقع الأمانة

وقال بيان الأمانة، أنّ الفرضية وضعت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسة بمناطق أبحر الشمالية في حي الياقوت – الفردوس– وشارع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، بمشاركة الإدارات المعنية كافة، حيث تم خلال ذلك، تفعيل خطة الأمطار وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مسنودة بـ 120 مشاركًا ميدانياً و86 من المعدات المتنوعة شملت مضخات وصهاريج ورافعات.

وأكد البيان أن الفرضية إشتملت طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل، والتي تستهدف خفض الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة لفترة تقدر من ساعة سابقاً إلى 20 دقيقة تقريباً، ورفع درجة ومستوى سرعة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة وتلافي ملاحظات كل موسم أمطار.