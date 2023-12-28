أخبار السعودية

أمانة جدة تغلق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز لمدة يومين

محمود سليم

أعلنت أمانة جدة اليوم عن إغلاق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز، باتجاه الجنوب المتقاطع مع شارع الطبري، لمدة يومين، وذلك ابتداءً من الساعة 3 صباحاً من يوم غدٍ الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، وحتى الساعة 12 ظهراً، ويوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، من الساعة 3 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.

صيانة لجسر مشاة الطبري

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق يأتي لإجراء أعمال صيانة لجسر مشاة الطبري، حيث سيتم تحويل حركة المرور القادمة من شارع الأمير سلطان إلى شارع الملك فيصل، ومن شارع الأمير فيصل إلى شارع الملك عبدالعزيز.

تعليمات المرور

وناشدت الأمانة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإرشادات رجال المرور، وتجنب السير في المسارات المغلقة، والالتزام بالمسارات البديلة.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمود سليم
محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل