أمانة جدة تغلق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز لمدة يومين

أعلنت أمانة جدة اليوم عن إغلاق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز، باتجاه الجنوب المتقاطع مع شارع الطبري، لمدة يومين، وذلك ابتداءً من الساعة 3 صباحاً من يوم غدٍ الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، وحتى الساعة 12 ظهراً، ويوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، من الساعة 3 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.

صيانة لجسر مشاة الطبري

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق يأتي لإجراء أعمال صيانة لجسر مشاة الطبري، حيث سيتم تحويل حركة المرور القادمة من شارع الأمير سلطان إلى شارع الملك فيصل، ومن شارع الأمير فيصل إلى شارع الملك عبدالعزيز.

تعلن #أمانة_جدة بالتعاون مع مرور #جدة

عن إغلاق طريق الملك عبدالعزيز، المتقاطع مع شارع الطبري 🚧

وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا 🚙

وذلك لعمل صيانة لجسر المشاة 🏗️👷‍♂️

ابتداءً من فجر يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023م 📆 pic.twitter.com/j2dOMMXGcP — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) December 28, 2023

تعليمات المرور

وناشدت الأمانة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإرشادات رجال المرور، وتجنب السير في المسارات المغلقة، والالتزام بالمسارات البديلة.