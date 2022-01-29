أمانة جدة تعلن بدء استقبال طلبات التعويض وتقديم المستندات عن إزالة العشوائيات بجدة

كشفت أمس أمانة جدة والهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية عن بدء استلام طلبات التعويض لملاك العشوائيات بجدة، وأعلنت الموعد المحدد الذي سيتم تلقي فيه الطلبات، حيث أكدت علي ضرورة تقديم الطلبات رقمياً؛ وذلك لتسهيل أجراءات تقديم المستندات علي كافة المواطنين، ووضعت رابط خاص يتم من خلاله تسجيل الدخول إلكترونياً وتقديم طلب التعويض، وفيما يلي نتابع طريقة تقديم طلب التعويض الذي أعلنته أمانة جدة.

أمانة جدة تعلن بدء استقبال طلبات التعويض

من خلال الإعلان الذي تم تدشينه من قبل أمانة جدة وهيئة العقارات العامة عن بدء استقبال طلبات التعويض عن هدم العشوائيات، وذلك عن طريق بوابة الأمانة الرقمية، وذلك دون الحاجة إلي الذهاب لمقر اللجنة، وذلك من يوم الأحد الموافق بتاريخ هجري السادس والعشرين من جماد الثاني وما يوافقه من تاريخ ميلادي 30 يناير 2022، وأكدت الأمانة العامة أن التعويض يكن عن ارض مملوكة بموجب صكوك قانونية عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بموجب صكوك قانونية ستكون كأنقاض، علي أن يتم تقديم بعض المستندات الضرورية للحصول علي التعويض والتي جاءت علي النحو التالي:

استكمال بيانات المالك بمستند وتقديمه مع صورة من بطاقة الهوية الوطنية. في حالة وجود وكيل مناب عن المالك، يلزم تقديم نسخة من التوكيل القانوني. يجب تقديم نسخة طبق الأصل من الوثيقة أو صك الملكية. صورة فوتغرافية من المبنى بالكامل مع صورة فاتورة الكهرباء إن وجدت. رقم توثيق المبنى وكذلك صورة جوية، إن وجد.

رابط موقع أمانة جدة لتقديم طلب التعويض

وضحت أمانة جدة انه يتم تقديم طلب التعويض رقمياً من خلال الولوج للموقع الرسمي للأمانة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج من خلال متصفح الأنترنت إلي بوابة أمانة جدة الرقمية.

من الواجه الأمانة قم بالضغط علي أيقونة الخدمات الرقمية.

من خلال الخدمات الرقمية قم باختيار تقديم معاملة.

يجب كتابة البيانات والمعلومات بدقة.

رفع كافة المستندات المطلوبة ثم الضغط علي التالي.

تأكد من تقديم الطلب بشكل صحيح ثم الضغط علي إرسال الطلب.

ونوهت أمانة جدة علي المتضررين من هدم العشوائيات من ضرورة التسجيل وتقديم الطلب إلكترونياً في الموعد المعلن عنه.