أمانة جدة تزيح ما يزيد عن مليون طن من النفايات خلال العام السابق 2023

قامت أمانة محافظة جدة برفع 1,203,226 طنًا من النفايات المنزلية، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة في خدمات رفع النظافة خلال العام الماضي 2023.

وصرح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة صالح محسن الزهراني، أن جهود الأمانة خلال العام السابق تضمنت تنظيف 26,140,703 أمتار مربعة من الأراضي الفضاء, ورفع 215,091 متراً مكعباً من المخلفات ذات الحجم الكبير، موضحا أن الأمانة قامت بتنفيذ أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 3,015,032 متراً مربعاً، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير 842,610 حاويات, وصيانة واستبدال 37,245 حاوية، وغسيل 14,899 كم من الأرصفة والمرافق.

وقال أن الفرق الميدانية أسهمت في أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار والمياه السطحية بواقع 72,211 أسبوعيًا، بإجمالي كمية مياه تم سحبها بلغ حوالي 3,754,980 متراً مكعباً.

ويذكر أن الأمانة واصلت مجهودها في تحسين المنظر البصري بإزالة 54,864 لوحة دعائية مخالفة, و 6,098 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمشهد العام، بالإضافة إلى رفع 21,020 من الإطارات.