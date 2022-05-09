قامت “لجنة العشوائيات” بمُحافظة جدة يوم السبت 6 شوال 1443 هـ المُوافق 7 مايو 2022 مـ بالإعلان عن استمرار أعمال إزالة العشوائية التي شملت 12 حي في مُحافظة جدة بعد توقف دام طُوال شهر رمضان، ولكن كان هُناك تساؤلات عِدة تشغل بال المُواطنين بالمُحافظة وأهمها “هل الإزالة تشمل المقابر؟”، ونتاجاً لذلك جاء خبر “أمانة جدة” الإزالة لا تشمل المقابر وتسليم 4 آلاف مسكن مُؤقت و 207 مساكن دائمة.. تفاصيل الخبر تجدونها أدناه.

استمرار عمليات إزالة عشوائيات جدة

قال “محمد البقمي” المُتحدث الرسمي لأمانة مُحافظة جدة أن عمليات إزالة أحياء جدة العشوائية مُستمرة، حيث يتم استئناف عمليات رفع الأنقاض والإزالة حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، ومن جانبه أيضاً أكد “البقمي” أن العمليات التي يتم اتخاذها في الآونة الأخيرة تعمل على إعادة التحسن البصري لجميع أحياء منطقة جدة.

“أمانة جدة” المقابر لا تشملها عمليات الإزالة

بالتزامن مع ذلك الإعلان تساءل العديدين “هل يتم إزالة المقابر ضمن خطة إزالة عشوائيات جدة”، وبناءً على ذلك تم تحديد مصير المقابر التي تتواجد بالأحياء وتم التوضيح على أن عمليات “إزالة العشوائيات” لا تشمل المقابر، أما بخصوص الأمر عن المساجد فتم توضيح الأمر أيضاً أن بقاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحسب الحاجة.

عدد المساكن التي تم تسليمها حتى الآن

ومن جِهة أخرى تم التأكيد أيضاً على أنه حتى الآن تم تسليم 207 أسرة مساكن دائمة، بالإضافة إلى تسليم قُرابة الـ4 آلاف مسكن مؤقت لسُكان الأحياء التي تم إزالتها مُنذ البدء في إزالة عشوائيات جدة.