استهداف إزالة 12 حي عشوائي خلال الأشهر القادمة.. “مُتحدث أمانة جدة” يوضح

في الآونة الأخيرة نجد أن “أمانة جدة” قد أولت اهتمامها للقيام بتطوير جميع الأحياء العشوائية في مُحافظة جدة، بالإضافة إلى سعيها لتقديم كافة الخدمات البلدية اعتماداً على العقود المُتاحة، وحول الأخبار الأخيرة حول هذا الأمر نجد خبراً يُفيد بـ”استهداف إزالة 12 حي عشوائي خلال الأشهر القادمة” ومتحدث أمانة جدة يوضح الأمر.

خريطة إزالة الأحياء العشوائية بجدة

خلال تلك الأيام نجد أن جميع الأنظار مُسلطة الضوء على خريطة إزالة أحياء جدة، ولذلك قام مُتحدث أمانة جدة “محمد البقمي” بالكشف عن عدد الأحياء التي سوف يتم إزالتها في جدة، والتي بلغ عددها 64 حي عشوائي، وجدير بالذكر أن “أمانة جدة” قد أعلنت مُسبقاً أنها تستهدف إزالة 34 حي من تلك الأحياء العشوائية.

تصريح المُتحدث باسم أمانة جدة

ومن جانبه أيضاً أعلن “البقمي” المُتحدث باسم أمانة جدة بأنه حتى الآن تم تنفيذ أمر إزالة 22 من الأحياء العشوائية في الشهور الماضية، وتم استمرار أعمال الإزالة بعد التوقف خلال شهر رمضان المُبارك وسوف يتم البدء في إزالة 12 حي آخر خلال الشهور القادمة، وقد تم الإعلان أيضاً أن “المقابر لا تشمل الإزالة” في مُحافظة جدة.

ما هي الأحياء التي عليها إزالة في جدة؟

من جِهة أخرى تم الإعلان أيضاً أن عملية إزالة عشوائيات جدة تستهدف أحياء “الورود” و “بني مالك”، وجدير بالذكر أنه تم الإخطار بالقيام بالإخلاء قبل قيام “أمانة جدة” بفصل جميع الخدمات عن المنازل والتي من المُقرر تطبيقها بدءً من يوم 21 مايو للعام الجارِ 2022، ونجد في ذلك تمهيداً لاستمرار عمليات الإزالة في بدءً من يوم 28 مايو 2022 وسوف يتم إزالة حي “بني مالك” وإزالة حي “الورود” بالكامل.