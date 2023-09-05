“أمانة جازان” تنفّذ أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية على المراكز التجارية

قامت أمانة منطقة جازان، بتنفيذ 14.715 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على على المطاعم والمراكز التجارية، والأسواق، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية بالمنطقة، بهدف التأكد من سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال شهر أغسطس.

صورة من أحد المراكز التجارية - مصدر الصورة: حساب الأمانة على موقع “إكس”

وأشارت أمانة منطقة جازان إلى أنها تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، وكذلك التأكد من رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية؛ لحفظ أمن وسلامة الغذاء.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أتت بثمارها حيث تم التأكد من تحقيق نسبة 96% امتثال في المنشآت بمنطقة جازان؛ مما يعكس مدى حرص واهتمام المنشآت بمعايير السلامة والصحة الغذائية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الأمانة أنها قامت بتوجيه عدة نصائح ورسائل توعوية للمواطنين والزوار، أهمها مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء، فضلًا عن عدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر، مناشدة الجميع بالاتصال ‏على 940 وإبلاغهم في حال وجود أي مخالفات.‏