أمانة المنطقة الشرقية تستكمل خطة إستقبال موسم الأمطار

نجحت أمانة المنطقة الشرقية في إنهاء خطتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام 2023م بمحافظة النعيرية، بتجهيز الفرق الميدانية وفرق الطوارئ من الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع حالات الطوارئ والمعدات والآليات، وأختتمت أعمال رصد المواقع المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية والداخلية للأحياء السكنية.

صورة لإستعدادات المنطقة الشرقية لموسم الامطار _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وقال بيان الأمانة أن الخطة تضمنت توزيع فرق الطوارئ والآليات والمعدات للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، واستعداد أكثر من 90 فرداً على مدار الساعة بدعم من 50 معدة وآلية.

وأكدت الأمانة أنه تم التنسيق مع الإدارات التي تعمل في نفس المجال بالمحافظة والمقاولين التابعين لبلدية المحافظة لتشكيل فرق مساندة للعمل على مدار الساعة في أعمال تصريف مياه الأمطار وتكثيف أعمال نظافة شبكات وقنوات التصريف، و غرف التفتيش وخطوط الشبكة واختبار كفاءة سريان المياه بها، داعيةً الجميع إلى التعاون مع البلدية بالابلاغ عن ملاحظاتهم على الرقم الموحد 940.