أمانة المدينة المنورة تعمل على تدشين جسر «طريق الأمير نايف مع طريق السلام»

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالعمل على تدشين جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع طريق السلام، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال المشروع القائمة والتي قدرت بمسافة 1250 مترا طوليا، والتي تتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه كما تم انطلاق الحركة المرورية على الجسر بكل سهولة.

جسر الأمير نايف مع السلام بالمدينة- المصدر: "صحيفة سبق"

أهمية جسر طريق الأمير نايف

ويعتبر الجسر من أهم الجسور التي سوف تساعد في سهولة حركة المرور وجودتها، ويعتبر الجسر أيضا عاملا مهما في حل الاختناقات المرورية خاصة في تقاطع الطريق، كما يساعد الطريق على انسيابية الحركة وسهولة التنقل على سكان المدينة وزائريها خاصة الذين يسلكون الطريق من وإلى المسجد النبوي ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، هذا بجانب أحياء غرب المدينة المنورة.

كما يسهل جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز حركة المرور إلى جامعة طيبة والجامعة الإسلامية، ومجموعة من المعالم التي توجد في المدينة ومن تلك المعالم على سبيل المثال لا الحصر وادي العقيق المبارك، ومطبعة المصحف الشريف، حيث تم تنفيذه بأكثر من 2400 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، و 6500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى ما يزيد عن 550 طنا من الحديد مسبق الإجهاد.

كما يضم جسر الأمير نايف حوالي ثلاث حارات في كل اتجاه، كما يضم الجسر أيضا حارات للخدمة في كل اتجاه، والرجوع إلى الخلف، كما يوجد في الجسر إشارة ضوئية في الأسفل ليتم من خلالها تيسير الحركة المرورية لمرتادي طرق الخدمة في الموقع بكل سهولة ويسر، كما تم تعزيز أنسنة المنطقة المحيطة بالجسر وتنفيذ مسار للنقل الترددي وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير، ومسارات للدراجات الهوائية.

مشاريع أمانة منطقة المدينة المنورة

من ناحية أخرى يذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بإنشاء الجسور والأنفاق، والتي سوف تساعد على تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المنطقة والتي بدورها تعمل على رفع كفاءتها، كما تعمل على التقليل من الاختناقات المرورية في عدد كبير من المواقع.

هذا بالإضافة إلى تحسين التقاطعات السطحية بداية من التقاطعات على المحاور الرئيسية؛ وهذا يهدف إلى تحرير الحركة المرورية وحتى يتم تحقيق عنصر الأمان والسلامة المرورية، وقد جاء هذا انطلاقا من دور الأمانة الذي يعمل على تطوير خدماتها لجميع مستخدمي الطرق بالمدينة المنورة.