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أمانة القصيم تواصل التجهيز لعيد الأضحى

آياتي خيري

زادت أمانة منطقة القصيم جهودَها استعدادًا لعيد الأضحى بعدد من الأعمال والخدمات، جاء في مقدمتها تكثيف أعمال النظافة للمناطق المحيطة بـمصليات الأعياد والجوامع استعدادًا لصلاة العيد.

أمانة القصيم

كما قامت الإمانة بتهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم العيد،بالإضافة إلى أعمال مظاهر الزينة في الطرق العامة والميادين بأعمال الإنارة التجميلية وتركيب الأعلام الوطنية.

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وقالت الأمانة أن الاستعدادات شملت تكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية والمطابخ والمطاعم والمخابز ومحال الحلويات التي تشهد ذروتها خلال هذه الأيام،ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وتقوم الأمانة بالعمل المستمر لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري،ورفع مستوى النظافة والمحافظة على البيئة، حيث تم توزيع آلاف من أكياس النفايات على السكان ضمن حملة النظافة العامة؛ وذلك لجمع بقايا ومخلفات الأضاحي،وتوزيع أكثر من (55) نقطة في الأحياء السكنية بمدينة بريدة لجمع مخلفات الأضاحي.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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