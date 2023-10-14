أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية جديدة ببريدة

طرحت أمانة منطقة القصيم فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، في مجال تشغيل وصيانة وحدة تدوير مخلفات البناء والهدم بمدينة بريدة لمدة 3 سنوات.

وتتواجد هذه الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 10,000م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 21 نوفمبر 2023م.

جاء ذلك في إطار برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم

شعار أمانة القصيم _ مصدر الصورة: العربية