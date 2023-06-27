“أمانة العاصمة المقدسة”.. توفير مختبرات متنقلة لفحص عينات المواد الغذائية في المطاعم والأسواق خلال الحج

تبذل أمانة العاصمة المقدسة قُصَارَى جهودها من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، حيث لعبت خلال موسم الحج الحالي دور هام وبارز في خدمة الحجاج وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بسلامتهم، ويجدر الإشارة إلى تخصيصها عددًا من المختبرات المتنقلة لفحص عينات الغذاء والمشروبات التي تقدم لزوار بيت الله الحرام في المطاعم والأسواق من أجل التأكد من صحتها وتطابقها للمعايير والاشتراطات الصحية.

وقد أكد “أسامة الزيتوني” المتحدث الرسمي للأمانة مدى حرصهم على سلامة الحجاج ومباشرة حالات التسمم الغذائي بشكل فوري، وجاء توفير تلك الأجهزة المتنقلة لسرعة إجراء فحوصات العينات واستخراج النتائج على الفور، وتفادي أي مخاطر قد تحدث بسبب التأخير في حالة الذهاب إلى المختبرات المركزية.

وأضاف “الزيتوني” أنه تم تدريب كادرًا على دراية وعلم للتعامل مع تلك المختبرات التي تم توزيعها في أماكن عديدة من المنطقة المركزية وأماكن الازدحام حول الحرم، وعلاوة على ذلك تم إطلاق فرق رقابية على الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية والمطاعم، كل ذلك من أجل تعزيز منظومة سلامة الغذاء في العاصمة المقدسة والحرص على تقديم أفضل جودة من الطعام لضيوف الرحمن.