أمانة العاصمة المقدسة تكشف حقيقة استقبال طلبات تعديل الصكوك الزراعية للاستعمال السكني

كشفت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم، موضحة أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

أمانة العاصمة المقدسة - مصدر الصورة: حساب الأمانة على موقع “إكس”

وأكد أسامة زيتوني، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أن الموضوع ما زال قيد الدراسة ولم يصدر بشأنه أي توجيه حتى الآن فيما يخص استقبال الطلبات.

وأشار إلى أن فتح استكمال الطلبات لمن لديهم معاملات سابقة بالفعل ومكتملة الإجراءات بالأمانة.