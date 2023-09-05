أخبار السعودية

أمانة العاصمة المقدسة تكشف حقيقة استقبال طلبات تعديل الصكوك الزراعية للاستعمال السكني

جيهان مصطفى

كشفت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم، موضحة أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

- صورة 1 - أمانة العاصمة المقدسة تكشف حقيقة استقبال طلبات تعديل الصكوك الزراعية للاستعمال السكني

أمانة العاصمة المقدسة - مصدر الصورة: حساب الأمانة على موقع “إكس”

قد يهمك:

الدفاع المدني يسيطر على حريق أعشاب في أحد الأودية بمحافظة المندق

140 ترخيصًا بيئيًا خلال شهر.. الرياض في المتقدمة

وأكد أسامة زيتوني، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أن الموضوع ما زال قيد الدراسة ولم يصدر بشأنه أي توجيه حتى الآن فيما يخص استقبال الطلبات.

وأشار إلى أن فتح استكمال الطلبات لمن لديهم معاملات سابقة بالفعل ومكتملة الإجراءات بالأمانة.

Avatar of جيهان مصطفى
جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات