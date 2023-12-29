أمانة الطائف تتخذ إجراءاتها لمواجهة الأمطار والسيول

تواصل إدارة أمانة منطقة الطائف جهودها لإتخاذ كافة التدابير الاحترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة، وذلك عبر إمداد فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة، ومتابعة مستوى أداء منهولات شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الأحياء والشوارع، وتنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف، إلى جانب تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة لتصريف السيول.

تجهيز غرفة طواريء لمتابعة عمل الفرق

وفي ذات السياق قامت الأمانة بتجهيز غرفة الطوارئ لمتابعة عمل الفرق في الميدان، وتلقي البلاغات على مدار الساعة، من خلال رقم البلاغات الموحد 940 لاستقبال أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول، وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها في الحال، إضافةً لتنسيق الأمانة مع كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى تكامل فعّال في احتواء الآثار التي قد تحدثها السيول.

وأصدر أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي أوامره لجميع الوكالات والبلديات المرتبطة ( بلديات محافظات الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، وبلديات بني سعد، وقيا، والمحاني، وقريع بني مالك، وظلم ) لاتخاذ التدابير الاحترازية استعدادا لأي طارئ واحتواء آثار الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

70 فريق ميداني

تجدر الإشارة إلى أن أمانة الطائف لديها أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار، بجانب فرق أخرى تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل للعبارات ومساراتها، في حين أجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها، إضافةً لتنفيذ أكثر من 1200 مهمة عمل ضمن برامج نظافة العبارة الرئيسية بوادي وج وسط المحافظة، وكذلك للعبارات المفتوحة والصندوقية في أنحاء المحافظة، وإزالة المخلفات والأشجار التي جرفتها مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وتبذل أمانات المناطق في ربوع المملكة العربية السعودية كافة الجهود للتصدي للحالة المطرية التي تشهدها المملكة في فصل الشتاء

وتعمل المملكة بكل الطرق للحفاظ على حياة المواطنين ودعم مواجهة الأمطار وتداعياتها، سواء بتجهيز الفرق أو تنبيه المواطنين بالحالات المطرية عبر تطبيقات الجوال المختلفة.