أمانة الرياض: زرعنا 785 شجرة ونفذنا 33 ألف جولة رقابية خلال أسبوع

أعلنت أمانة الرياض عن نشاطها خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، حتى يعلم السعوديين والمقيمين أن أمانة منطقة الرياض تسعى دائمًا لتوفير الراحة والأمان لهم، ومن ضمن هذه الأنشطة، زيادة الأشجار في العديد من طرق مدينة الرياض والبحث في البلاغات المقدمة، سواء العادية أو الخطيرة وصيانة الطرق وإزالة الحفر والمشكلات الأخرى التي تتسبب في تعرض السيارات للضرر، ويأتي ذلك ضمن خطة تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتطوير البلاد وتحسينها من جميع الجوانب، وسنوضح في السطور التالية، تفاصيل الأنشطة التي نفذتها الأمانة قبل أكتوبر الجاري.

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زراعة الأشجار بأنحاء مدينة الرياض

أكدت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها قامت بزرع 785 شجرة في جميع أنحاء مدينة الرياض، في الفترة من الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي وحتى نهاية الشهر، ولم يتم اختيار الأشجار بشكل عشوائي، بل تم وضع الأنواع التي لا تستهلك كمية كبيرة من الماء والتي تتحمل درجات الحرارة في مدينة الرياض، بجانب قدرتها على النمو سريعًا وتغطيتها لمساحة كبيرة في الشوارع لتوفير الظل إلى المارة.

عمل جولات رقابية وإغلاق منشآت

وقامت أمانة الرياض خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر بأعمال أخرى، ومنها عمل جولات رقابية على المنشآت التجارية والتابعة للشركات بمختلف أنواعها، وتم خلال هذه الجولات التي زادت عن 33 ألف جولة، إغلاق 202 منشأة متنوعة ومصادرة 505 طن من مواد مختلفة، مع منح مدة سماح لبعض المنشآت لتعديل أوضاعها.

صيانة الطرق وإزالة الحفر

كما نفذت الأمانة أعمال عديدة خاصة بصيانة الطرق، منها القيام بأعمال سفلتة لأكثر من 93 م2، وتحسين أكثر من 32م2 من الحفر والهبوطات الموجودة بجميع أنحاء طرق مدينة الرياض، إضافة إلى دهان أكثر من 6م2 من الطرق وصيانة عدد كبير من الأرصفة المتكسرة وغير المستوية، وذلك لتحسين جميع طرق الرياض وحماية السيارات من الحوادث.