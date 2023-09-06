“أمانة الرياض” تكشف عن رصد 1706 مخالفات مباني خلال حملاتها

قامت أمانة منطقة الرياض، بتنفيذ 18.600 جولة رقابية على المباني والمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري، وكشفت الجولات عن تجاوز معدلات الامتثال 90%.

أمانة منطقة الرياض - مصدر الصورة: حساب أمانة الرياض على موقع X

وأكدت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى معالجة الملاحظات بالإضافة إلى رفع معدلات الامتثال في المباني والمنشآت، فضلًا عن التأكد التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية للمباني.

وكشفت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في “إكس”، أن الجولات خلال النصف الأول من عام 2023 قد بلغت نحو 18600 جولة رصدت خلالها 1706 مخالفات، كما بلغت الإشعارات وطلبات المكاتب الهندسية معها 61306 طلبات وإشعارات؛ أما معدلات الامتثال في المباني التجارية فقد بلغت 90.8%.

وأشارت الأمانة إلى من أبرز الملاحظات التي وجدوها خلال الجولات، أهمها عدم التقيد بالمساحات المعتمدة، ونقص في الارتدادات، وغياب الالتزام بعدد الوحدات.