أمانة الرياض تعلن عن شروط إصدار ترخيص عربة متجولة

يفكر العديد من الشباب السعودي في شراء عربة متجولة وبيع الأطعمة والمشروبات من خلالها، كنوع من العمل الحر الذي يساعد في رفع مستوى المعيشة، ولكن لفعل ذلك يجب تجهيز بعض الأوراق وتنفيذ الشروط التي أعلنت عنها أمانة الرياض، ومن هذه الشروط أن يكون صاحب عربة الطعام أو المشروبات سعودي الجنسية، ولن يتم قبول أي جنسيات أخرى، ولذلك يجب معرفة جميع شروط أمانة الرياض قبل شراء عربة وتحمل تكاليف باهظة دون فائدة، وإليكم في السطور التالية شروط إصدار ترخيص عربة متجولة من أمانة الرياض.

شروط إصدار ترخيص عربة متجولة

يجب أن يقتصر نشاط العربة على إعداد الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة فقط.

لن يتم منح ترخيص عربة متجولة إلا للمواطن السعودي فقط.

يجب أن تحتوي العربة المتجولة على كل متطلبات السلامة.

يجب تركيب جهاز تتبع في العربة المتجولة.

الالتزام بتعليمات الإدارة المرورية خلال عملية البيع.

ممنوع البدء في تقديم الطعام أو المشروبات في العربة المتجولة قبل الحصول على الترخيص من أمانة الرياض.

في حالة الرغبة بتغيير النشاط أو إلغائه نهائيًا، يجب إبلاغ أمانة الرياض بذلك.

ممنوع تشغيل عمالة غير نظامية في العربة المتجولة.

يجب الالتزام بلائحة الاشتراطات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يجب الحفاظ على النظافة، سواء داخل العربة المتجولة أو خارجها.

أوراق ترخيص عربة متجولة

تقدم صورة واضحة لأمانة الرياض للعربة المتجولة من الداخل.

تقديم صورة للعربة المتجولة من الخارج.

تقديم 2 صورة للعربة المتجولة من من جميع الزوايا.

خطوات ترخيص العربة المتجولة