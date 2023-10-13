أمانة الرياض تعلن تطوير وترقيم المقابر للوصول إليها إلكترونيًا.. وتحسين الخدمات بها للزائرين

تعمل أمانة الرياض على تنظيم وتطوير منطقة المقابر في المدينة، والتي يتكون إجمالي عدد المقابر فيها من 95 مقبرة، حيث يتم استخدام 8 مقابر حاليًا، وتخصص 3 مقابر للاستخدام المستقبلي، بينما تبقى 84 مقبرة مغلقة لم يتم استخدامها.

مقابر - مصدر الصورة: تويتر

وتهدف جهود تنظيم المقابر إلى ترقيم المقابر لتسهيل الوصول إلى مواقع المتوفين، كما تم توفير مظلات لتقليل تعرض العاملين لأشعة الشمس أثناء عملية الدفن، وأيضًا تسهيل البحث الإلكتروني عن أماكن دفن المتوفين.

كما تعمل الأمانة على صيانة المقابر التاريخية وتحسين حالتها، وبهذه الجهود تسعى أمانة الرياض لتحسين خدمات المقابر وتوفير بيئة مناسبة ومريحة للعائلات المنكوبة، بالإضافة إلى الحفاظ على المقابر التاريخية كجزء من التراث الثقافي للمدينة.