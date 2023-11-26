أمانة الرياض تضيف خدمة رش المبيدات الحشرية للمنازل عبر تطبيق “مدينتي”

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة رش المبيدات الحشرية للمنازل عبر تطبيق “مدينتي” حصريًا، وذلك ضمن جهودها في الصحة البيئية ودعمًا لركيزتها نحو التحول الرقمي.

تطبيق مدينتي-مصدر الصورة:منصة أمانة الرياض

الخدمات للجميع

وأوضحت الأمانة أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين، ويمكن الحصول عليها بسهولة عبر التطبيق باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختيار الخدمة المطلوبة.

إدخال بيانات المستفيد.

تحديد موعد الرش.

وأكدت الأمانة أن الخدمة تشمل جميع أنواع الحشرات، ويتم استخدام مبيدات حشرية آمنة على الصحة العامة.

التمكين الرقمي

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مبادرات الأمانة للتمكين الرقمي، وتعزيزًا لتنافسية المدينة دوليًا.