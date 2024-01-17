أمانة إحكام توضح الفوارق بين التعديلات والصكوك

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة؛ الفوارق الكبيرة بين طلبات استكمال صك الاستحكام وطلبات التعديل الشكلية للصكوك وذلك من خلال تغريدة عبر الصفحة الرسمية للأمانة عبر منصة إكس.

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الفوارق بين الصكوك وطلبات التعديلات

تشير الأمانة إلى أن طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام يتضمن تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية لصكوك الاستحكام التي أصدرها الأمر الملكي الكريم رقم (أ/‏‏218)، كما يشمل ذلك تطبيق تعليمات الاستحكام مثل الإعلان في الصحيفة والتعديل الذي يؤثر على المجاورين، وإضافة الأطوال والمساحة، ومخاطبة الجهات الحكومية المحددة في النظام.

أما فيما يخص طلبات التعديل الشكلية فإنها تتعلق بتعديل أو إضافة البيانات الناقصة في صكوك الاستحكام التي أُصدرت قبل الأمر الملكي رقم (أ/‏‏218) والتي لا تتطلب تنفيذ تعليمات الاستحكام، كذلك فإن هذه التعديلات تشمل:

إضافة المساحة الإجمالية.

تعديل رقم السجل المدني.

إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطع أو اللوحة أو اسم الحي، وتعديل الاسم أو اللقب.

تعديل الحدود أو الأطوال.

إضافة السجل المدني لأشخاص لم يتم تسجيل رقم حفيظة بصكوكهم بشكل متطابق مع رقم الهوية.

تصحيح الأخطاء المطبعية أو الكتابية.

إضافة السجل المدني لمن لم يُدرج رقم حفيظة في صكهم.

تحويل القياسات إلى نظام المتر.