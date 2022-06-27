أمازون السعودية توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الثانوية

أعلنت شركة أمازون العالمية اليوم الأحد الموافق ل26 يونيو 2022 عن توافر وظائف إدارية للمواطنين السعوديين سواء رجال أو نساء فقط من حملة شهادة الثانوية فأعلى وذلك للعمل في مقرات الشركة ومراكز اتصال أمازون لدعم العملاء في مدينتي جدة والرياض، وفي هذا المقال سنذكر أهم الشروط المطلوبة وطريقة التقديم.

المسميات الوظيفية:

مساعد موارد بشرية (جدة): تتطلب ديبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، لغة إنجليزية، علوم حاسب، موارد بشرية) أو ما يعادل هذه الشهادات كما أنها لا تشترط عامل الخبرة.

مساعد موارد بشرية (الرياض): تتطلب ديبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، لغة إنجليزية، علوم حاسب، موارد بشرية)كما يفضل من لديهم خبرة لا تقل عن سنتين.

ممثل خدمة عملاء (جدة والرياض): تتطلب شهادة ثانوية أو ديبلوم أو بكالوريوس بالإضافة إلى شهادة إتقان اللغة الإنجليزية كما أنها لا تشترط أي خبرة.

الشروط العامة للقبول:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة يمتلك الجنسية السعودية

أن يمتلك المتقدم خبرة في استخدام الحاسب الآلي

امتلاك المتقدم مهارات تواصل ممتازة شفهيا وكتابيا

امتلاك المتقدم مستوى جيد فأعلى في اللغة الإنجليزية

طريقة ورابط التقديم:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة أمازون في السعودية

ثانيا الضغط على وظائف أمازون

ثالثا اختيار الوظيفة المطلوب العمل فيها (مساعد موارد بشرية، ممثل خدمة عملاء)

رابعا التسجيل وإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم، تاريخ ومكان الميلاد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني…)

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وفي هذا الفيديو يتم توضيح طريقة وشروط التقديم بشكل مفصل