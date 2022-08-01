ألية القبول في جامعة الحدود الشمالية وأهم الوثائق المطلوبة وحالات رفض طلب القبول بالكليات

أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم الاثنين، عن ألية القبول بالجامعة للطلاب الجدد من حملة الثانوي للعام، للتقديم بالجامعة، جاء ذلك خلال البث المباشر لعمادة الجامعة، كما ردت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الشمالية، على العديد من استفسارات الطلاب الخاصة بشروط القبول، كما أعلنت عن أهم أرقام التواصل مع الدعم الفني في حال مواجهة أي من المشكلات أثناء التسجيل.

ألية القبول بجامعة الحدود الشمالية 1444

يتقدم الطالب للتسجيل إلكترونيا خلال الفترة المعلنة، بعد لتأكد من استيفاءه لكافة الشروط المعلنة.

يجب إدخال كافة البيانات بصورة صحيحة، وخاصة رقم الجوال والبريد الإلكتروني حيث سيتم التواصل مع الطالب عليه باستمرار.

يجب متابعة استعلام عن طلب، لمتابعة كافة التحديثات الخاصة بملف التقديم.

في حال انطباق شروط القبول على لطالب فسوف يرشح للمنافسة على مقاعد القبول بالكليات بطريقة متساوية.

يجب على الطالب عند قبوله بكلية معينة تأكيد طلب القبول، بالأوقات المعلنة، لكي يتم إبلاغ وزارة التعليم أن اسم الطالب مسجل لدى جامعة الحدود الشمالية.

يجب على جميع الطلاب حضور اليوم التعريفي بالجامعة.

أهم استفسارات الطلاب للقبول بجامعة الحدود الشمالية

جاءت العديد من الاستفسارات للطلاب حول إمكانية التسجيل بجامعة الحدود لشمالية، والتلى قامت عمادة التسجيل والقبول بالجامعة بالرد عليها ومنها:

هل الأولوية بالقبول لحملة الثانوية لهذا العام؟

الأولوية للنسبة الموزونة لنتيجة الثانوية والاختبار التحصيلي والقدرات، فيما عدا لكليات الصحية والتي تشترط الحصول على الثانوية للعام الحالي.

هل يمكن التقديم بالجامعة من خارج المنطقة؟

نعم يمكن ذلك ويجب رفع الوثائق الدالة على إثبات السكن ومكان العمل، ويمكن الاستفسار من خلال الدعم الفني [email protected]

هل يمكن القبول بالفصل الدراسي الثاني؟

لا القبول بالجامعة سنوي ولا يمكن القبول بالفصل الدراسي الثاني.

هل يتم القبول بجامعة الحدود الشمالية بحسب أولوية التقديم؟

لا يتم القبول بحسب الأولوية، ولكن القبول يتم خلال الفترة الزمنية المعلنة للتسجيل.

هل يمكن الذهاب للجامعة للتقديم؟

التقديم لجامعة للعام الدراسي الجديد إلكترونيا فقط، من خلال الرابط الرسمي للتسجيل بجامعة الحدود الشمالية.

هل يمكن التقديم بجامعة الحدود الشمالية وأنا متقدم لجامعة أخري؟

نعم يمكنك التقديم، وفى حال ترشيحك للقبول عليك الانسحاب من الجامعة الأخري.، وفى حال قبولك بالجامعة الأخري يمكنك الدخول إلى بوابة القبول بالجامعة الشمالية وحذف طلبك.

حالات رفض التسجيل والقبول بجامعة الحدود الشمالية

أكدت عمادة التسجيل والقبول بجامعة الحدود الشمالية أن هناك بعض الحالات التي يتم رفض القبول لها للالتحاق بإحدى كليات الجامعة وهي: