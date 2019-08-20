أكل التمساح يصبح تريند بالسعودية بعد انتشار مشهد اصطياده وأكله من مواطنين

أصبح البحث منذ قليل عن كلمة أكل التمساح في المملكة العربية السعودية تريند، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين السعوديين قاموا باصطياد تمساحًا كبيرًا والقيام بشويه وأكله، وقد كان ذلك في إحدى البحيرات في دولة جنوب أفريقيا، وذلك خلال رحلة صيد لهم حيث قاموا بتتبعه بهدوء قبل أن يتمكنوا من إطلاق النار عليه، وقد وثقوا كل تلك العملية بمقطع فيديو يُظهر ذلك، وبعد نشر ذلك المقطع وتداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حظي باهتمام كبير وأثار تساؤل عن مدى شرعية ذلك.

شرعية أكل التمساح

وفي إطار ذلك توجد عدة فتاوي بهذا الشأن وقد ذهب معظمها إلى تحريم أكله، وذلك بسبب أنه ذو ناب يتقوى به ويقوم بافتراس كل كائن حي آخر حتى الإنسان، وأن تحريمه أجمع عليه الحنفية والشافعية والحنابلة، وأن ذلك التحريم جاء بناءًا على حديث شريف عن الرسول صل الله وعليه وسلم والذي حرم فيه أكل السباع ذي الأنياب.

وبعيدًا عن شرعية ذلك فقد انتقد الكثير من السعوديين ما قام به هؤلاء الصيادون، مؤكدين أنه فوق تعرضهم للخطر فهو أمر لا داعي له، وهو أكل لحم التمساح فهذا لن يضيف لهم شيئًا سوى البحث عن الشهرة، والتي نالوها بالفعل بعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو الذي نشروه على أحد الحسابات على تويتر، وتداوله الكثيرون على منصات أخرى.