أكثر من 20 وظيفة شاغرة في مجموعة من التخصصات بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة الخطوط السعودية للتموين

أعلنت كلًّ من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم في عددٍ من المجالات والتخصصات للعمل في محافظات العلا وجدة بالمملكة.

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر أكثر من 20 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مجالات، للعمل تحت المسميات الوظيفية التالية:

أخصائي تقييم التطوير. أخصائي أول تقييم التطوير. مُستشار عمليات أنظمة الأمن. مدير البيانات التراثية. مدير شريك أعمال رأس المال البشري. رئيس هندسة أنظمة الأمن والسلامة. مدير إدماج الموظفين. رئيس القدرات البشرية. رئيس التشجير وتنمية الغطاء النباتي. مدير المشاركة المجتمعية. مساعد قانوني أول. مدير عمليات المحميات الطبيعية. خبير بيئة ترميم النبات. مدير إدارة الزوار. مدير المشروع. أخصائي أول مراقبة التربة والتصحر. مرشد سياحي للمواقع التراثية (دبلوم). مدير التحليلات وذكاء الأعمال. رئيس مراقبة الوثائق مدير البرنامج. أخصائي أول الأداء التنظيمي، وغيرهم

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، ويمكن معرفة كافة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي عبر الدخول إلى الموقع التالي من هنا.

وظائف في شركة الخطوط السعودية للتموين

كما أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة الجنسية السعودية بمجال الامتثال للعمل في مدينة جدة، تحت المسمى الوظيفي “مسئول الامتثال التجاري (Officer, Trade Compliance)”

الشروط والمؤهلات المطلوبة

أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات الصلة. لا يشترط الخبرة المسبقة. أن يمتلك المتقدِّم مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً ويمكن الاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم عبر الموقع الرسمي من هنا.