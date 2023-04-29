أكاديمية طويق تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في معسكرات “ميتافيرس”

أعلنت أكاديمية “طويق” عن بدء التسجيل في معسكرات “أكاديمية ميتافيرس” التي ستنطلق في 21 مايو 2023، وستستمر لمدة 8 أشهر في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض، وتعتبر هذه المعسكرات الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتميز بشراكتها مع شركة ميتا وتركيزها على تعزيز مفهوم الميتافيرس وتطبيقاته، وتطوير المهارات الأساسية والمطلوبة لبناء وتطوير الأنظمة.

تعريف بمعسكرات “ميتافيرس” في أكاديمية طويق

تتضمن المعسكرات عدة مسارات تهدف إلى التعريف بمفهوم الميتافيرس وتطوير مهارات المتدربين في اكتشاف تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وتطبيقاتها عن طريق بناء الواقع المعزز باستخدام Meta Spark، وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة في مجالات الواقع المعزز والواقع الافتراضي المطلوبة في سوق العمل، ويمكن للمهتمين التسجيل في المعسكرات من خلال الرابط التالي: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa.

دور أكاديمية طويق في تنمية المجتمع

أكدت “جوال عواد”، مديرة برامج السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في شركة ميتا، على أهمية التعاون مع الشركاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة لتسريع جهود تطوير منظومة إقليمية شاملة ومتكاملة للميتافيرس، ودعت جميع المهتمين بالالتحاق بأكاديمية الميتافيرس إلى التسجيل، للمساهمة في تشكيل مجتمعات الجيل القادم من المبدعين والمطورين وبناة عالم الميتافيرس.

وأوضح عبدالعزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، أن الأكاديمية تعمل على تفعيل الشراكات مع كبرى الشركات والجهات العالمية المتقدمة، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.