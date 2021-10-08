أقوى وأجدد عروض هايبر بنده Hayper Banda علي الجوالات والاجهزة الكهربائية 1443

اعلن هايبر بنده السعودي على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لهم عن أقوي العروض والتخفيضات على الجوالات والأجهزة الكهربائية وكافة الأشياء الأخرى من المواد الغذائية وأدوات المطبخ وهذا بمناسبة الذكري السنوية للسوبر ماركت، هايبر بنده من أكبر وأشهر العلامات التجارية العالمية المنتشرة في الشرق الاوسط وبالاخص في دولة السعودية، وقد سبق وقدم هايبر بنده عروض جبارة وغير مسبوقة بمناسبة اليوم الوطني، واليوم أيضاً يقدم أقوى العروض بمناسبة دخول المدارس والذكرى السنوية للمتجر.

عروض هايبر بنده Hayper Banda علي الاجهزة الكهربائية

من المعتاد أن يقدم بنده العديد من العروض والتخفيضات واليوم يقدم أقوى العروض على الاجهزة الكهربائية وهذا ما يهتم به ملايين الأشخاص وايضًا على الجوالات بمختلف الانواع والاحجام تخفيضات وخصومات تصل إلى 75%، تستمر هذه العروض لمدة أسبوع بداية من يوم الأربعاء 29 صفر 1443 إلى يوم الثلاثاء الموافق 9 من ربيع الأول 1443، وتتمثل عروض الاجهزة الكهربائية في:

تقدم عروض على محضر القهوة اريتي فينتاج بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 749.

خلاط بلاك أند ديكر مع مطحنة بسعر 107 بدلاً من 179.

ايضًا على حالة الضغط الكهربائية سعة 8 لتر ماركة بالسون بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال سعودي.

قلاية بالسون سعة 5 لتر بسعر 329 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي.

عروض بنده على الجوالات والهواتف الذكية

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دائمًا يبحث الكثيرون عن عروض الجوالات لكي يستطيعون تجديد هواتفهم أو استبدالها، وهنا يقدم هايبر بنده عروض جبارة على الجوالات وهي:

هاتف سامسونج A12 بسعر 599 ريال سعودي.

هاتف لينوفو Lenovo كي 13 نوت بسعر 591 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي.

شاومي ريدمي 9 بسعر 389 ريال سعودي.

هاتف فيفو Vivo Y20 بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 669 ريال سعودي، وهناك العديد من العروض التي يقدمها هايبر بنده في متاجرها.

هاتف نوكيا نوع 2.4 بسعر 389 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y7 بسعر 649 ريال سعودي.

خصومات عروض بنده.

تخفيضات بنده الأسبوعية

كما تقدم بنده العديد من العروض والخصومات على المواد الغذائية وأدوات الطبخ مثل: