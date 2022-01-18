أقوى عروض لولو هايبر عروض نصف السعر على مختلف المنتجات والأجهزة لا تفوتها LULU

تقدم متاجر لولو لكل عملاءها أفضل العروض والخصومات على مختلف المنتجات والأجهزة المختلفة بأسعار لا مثيل لها. ففي هذا المقال نعرض لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية مجموعة من السلع الغذائية ومنتجات التجميل والنظافة وكذلك الأجهزة المنزلية والكهربائية كل هذا وأكثر بنص السعر لا تفوت العرض.

أقوى عروض نصف السعر من لولو على السلع الغذائية

خصم 3 ريال على ذرة حلوة من السعودية، بسعر 2.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال سعودي.

أيس كريم كورنيش من فاديكو بنكهات مختلفة، وزن الحبة الواحدة 1 لتر، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال، ووفر 9 ريال.

خصم 12.05 ريال على سمك الباراموندي متوفر لمدة أربع أيام، بسعر 17.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

أقوى عروض لولو هايبر الأوفر على صفقات أبل الحصرية بخصومات جبارة لا تفوتها LULU.

تخفيضات نصف السعر على الأجهزة المنزلية وحقائب السفر من LULU Hyper

خصم 157 ريال أكثر من نصف الثمن على طقم أواني طهي غير لاصق ماركة بريستيج، الطقم يتكون من 8 قطع. بسعر 155 ريال بدلاً من 312 ريال سعودي. كما أن المنتج تايلاندي.

خصم 550 ريال على طقم حقائب سفر صلبة كل حقيبة بها أربع عجلات، الطقم مكون من ثلاث قطع بأحجام مختلفة. سعر الطقم 349 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

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أسعار LULU على منتجات التجميل والنظافة

اريال باور جل متنوع، بوزن 3 لتر، بسعر 16.95 ريال بدلاً من 37.70 ريال سعودي، ووفر 20.75 ريال.

خصم 12.95 ريال على جرجنز مرطب للجسم متنوع، للحبة بوزن 400 مل، بسعر 10.90 ريال بدلاً من 23.65 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر وخصوماتها العملاقة على الإلكترونيات وأجهزة اللابتوب لا تفوتها.

خصومات نصف السعر القوية على الأجهزة الكهربائية من لولو

خصم 50% على طاولة فابلة للطي متعددة الاستخدامات من مايل لايف، للحبة بسعر 44 ريال بدلاً 89 ريال سعودي، ووفر 45 ريال.

خصم 250 ريال على قلاية هوائية من بلاك اند ديكر، بسعة 1.2 كجم، بسعر 249 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.

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