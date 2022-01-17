أقوى عروض لولو هايبر الأوفر على صفقات أبل الحصرية بخصومات جبارة لا تفوتها LULU

نجد في جميع أنحاء العالم الكثيرون ممن يعشقون وبقوة منتجات وأجهزة ماركة أبل المختلفة والرائعة والأكثر شهرة في العالم. كما أنه لإسعاد العملاء قامت مجموعة متاجر لولو هايبر بعرض وتقديم أقوى صفقات أبل الحصرية والجديدة بأسعار مذهلة لا تفوتها.

تخفيضات أبل القوية على أجهزة الأيفون والأيباد من لولو

احصل على خصم 100 ريال أيفون 13 برو، بسعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت، بسعر 5099 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي. أما الأيفون 13 برو، بمساحة داخلية 128 جيجا بايت، بسعر 4569 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي، ووفر 130 ريال.

خصم 70 ريال على أيباد 9 ماركة أبل ، بشاشة مقاس 10.2 بوصة، ومزود بخدمة الواي فاي، ونظام التشغيل هو iPados 15. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل،وذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت رام، وداخلية بمساحة 256 جيجا بايت. بسعر 2229 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي.

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تخفيضات LULU Hyper المذهلة على أجهزة اللاب توب

خصم 900 ريال على أبل ماك بوك اير، بمعالج كور اي 3، وشاشة 13.3 بوصة، ورام 8 جيجا بايت، وقرص تخزين سعته 256 جيجا بايت. بسعر 3799 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي.

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احصل على خصم 370 ريال على ماك بوك اير ام 1 من أبل، بشاشة حجمها 13 بوصة، ورام بسعة 8 جيجا بايت، ومساحة قرص التخزين 256 جيجا بايت اس اس دي. بسعر 4399 ريال بدلاً من 4769 ريال سعودي.

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LULU Hyper Offers العملاقة على اكسسوارات أبل

خصم 300 ريال على ساعة آبل من الإصدار السادس، مساحة السوار 44 مللي متر، بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي. كما يتوفر بعدة ألوان أكثر من رائعة.

وفر 300 ريال على سماعة أذن لاسلكية بيضاء من أبل إير بودز برو، بسعر 799 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي.

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