أقوى عروض الهواتف الذكية من بنده بخصومات مذهلة بمناسبة عودة المدارس لا تفوتها Panda

يبحث الكثيرون عن أحدث وأفضل الماركات العالمية من الهواتف الذكية وليس هذ فقط بل يبحثون عن أفضل الخصومات والتخفيضات الممكنة. كما أن هناك أيضاً من يحثون عن مميزات معينة للهاتف أوالشاشة الذي يحتاجون إليها. فنبشركم بأن كل هذا وأكثر سوف تجدونه داخل هذا المقال التوضيحي لكم عن عروض بنده الجديدة على الهواتف الذكية واكسسواراتها وكذلك الشاشات الإلكترونية.

أحدث تخفيضات الهواتف المذهلة من بنده

خصم 150 ريال على جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس، الجهاز له عدة مميزات أولها يحتوي على شريحتين SIM، وشاشة بحجم 6.43 بوصة. بينما الكاميرا الأمامية دقتها 13 ميجا بكسل، وفي الخلف أربع كاميرات بدقة 2+2+8+64 ميجا بكسل. أما بالنسبة للنقطة التي يبحث عنها وهي الرامات فسعتها 6 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.

خصم 50 ريال على هاتف سامسونج أي 12، به أربع كاميرات خلفية دقة كلأ منهم 2+2+5+48 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 8 ميجا بكسل. كما أن شاشة الهاتف مقاسها 6.5 بوصة، ومساحة الذاكرة العشوائية هي 4 جيجا بايت، والداخلية 64 جيجا بايت. بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي، كما يتوفر الهاتف بثلاث ألوان. بالإضافة إلى أن الجهاز معه هدية كبرى وهي الضمان الذهبي على الهاتف.

أجدد عروض الهواتف الذكية والأيفون من لولو هايبر تحت شعار سنة جديدة لا تفوتها.

عروض الهواتف الذكية واكسسواراتها بخصومات جبارة من لولو هايبر تحت شعار سنة جديدة عروض جديدة لا تفوتها.

أقوى تخفيضات Panda العملاقة على الشاشات الإلكترونية والأكسسوارات

خصم 110 ريال على ساعة أبل الذكية اس إي، بمقاس 44 مللي متر، بسعر 1349 ريال بدلا من 1459 ريال سعودي.

وفر 100 ريال على مضخم صوت من سكاي وورث، بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي.

خصم 1400 ريال على تلفزيون سكاي وورث جوجل، بشاشة عرض مقاسها 70 بوصة. بسعر 3099 ريال بدلاً من 4499 ريال سعودي، كما يتوفر لديهم خدمة التوصيل والتركيب المجاني.

عروض لولو هايبر وخصوماتها العملاقة على الإلكترونيات وأجهزة اللابتوب لا تفوتها.

عروض رنين أقوى مهرجان الخصومات السنوية بمناسبة العام الجديد على الهواتف الذكية واكسسواراتها والشاشات الإلكترونية لا تفوتها Raneen.