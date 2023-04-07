أقوى العروض المجانية.. تخفيضات بنده الأسبوعية على الأغذية والأجهزة المنزلية تصل إلى 60% حتى 15 أبريل

تتواصل تخفيضات بنده الأسبوعية على الأغذية والأجهزة المنزلية وغيرها، حيث تقدم بندة أقوى العروض المجانية، والتي توفرها عبر متاجرها طوال شهر رمضان المبارك لعام 2023، لذا فاليوم ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض لكم، أهم عروض هايبر بنده على الأغذية والأجهزة المنزلية، حيث وصلت التخفيضات على بعض السلع إلى 60%.

عروض هايبر بنده بالسعودية

تم تقديم خصومات مذهلة في بنده على مجموعة واسعة من الأطعمة، وعروض بنده علي الأغذية كالآتي:

داخل عروض بنده يمكنك الآن الحصول على كيلو طماطم بسعر داخل العرض 15 ريالا سعوديا بدلاً من 21.95 ريالا سعوديا. كما يمكنك الاستمتاع بعرض على شاباتا اليوناني وزن 400 جرام بسعر 8.50 ريالا سعوديا في عروض بنده، حيث كان يباع قبل التخفيضات ب 11.95 ريالا سعوديا. يتوفر أيضا عرض على خليط الزبدة ماجرينا المملحة بسعر 15 ريالا سعوديا بدلاً من 21.95 ريالا سعوديا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن الحصول على كيك الريد فلفيت بسعر 32.95 ريالا سعوديا بدلاً من 54.95 ريالا. سعر الدجاجة الكاملة المتبلة 14.50 ريالا سعوديا بدلاً من 20.50 ريالا سعوديا، كما يمكنك الاستفادة من عرض شاورما الدجاج 400 جرام بسعر 11.95 ريالا سعوديا بدلاً من 19.50 ريالا سعوديا. ويتوفر أيضا خصم كبير على اللحم البقري الأسترالي المفروم الكيلو بسعر 46.95 ريال سعودي داخل العرض وذلك بدلاً من 48.95 ريالا سعوديا. ويتوفر تخفيض كبير على السجق البقري الأسترالي بسعر 46.95 ريالا سعوديا بدلاً من 59.95 ريالا سعوديا.

عروض بنده على الأجهزة المنزلية

إذا كنت تبحث عن أجهزة منزلية جديدة، يمكنك استكشاف العروض الخاصة بهايبر بنده على مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية المميزة، حيث إنك سوف تحصل على الجودة والأداء العالي بأسعار تنافسية، وعروض بنده على الأجهزة المنزلية كالآتي: