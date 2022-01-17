أقوى العروض الأسبوعية من أسواق العثيم….. تسوق الآن وأحصل على خصومات هائلة

بدأت أسواق العثيم بسوبر ماركت بسيط بالمملكة العربية السعودية وأصبح له العديد من التوسعات والفروع الأخرى وانتشر بشكل كبير بالمملكة وخلال فترة بسيطة أصبح من أشهر المولات المفضلة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتهتم أسواق العثيم دائما بتقديم افضل العروض والتخفيضات على العديد من السلع الموجودة، ولا تقتصر التخفيضات على المواد الغذائية فقط لكن على الأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ والعديد من الأغراض الأخرى، فقد عودت مجموعة أسواق العثيم المواطنين على العروض الأسبوعية المتميزة على المنتجات الموجودة حتى نفاذ الكمية.

أقوى العروض الأسبوعية من أسواق العثيم

أهم عروض العثيم يوم الإثنين على أدوات المطبخ، حيث تقدم أسواق العثيم تخفيضات اسبوعية وعروض مختلفة على المنتجات وفيما يلي بعض العروض المتوفرة هذا الاسبوع:

متاح الآن بأسواق العثيم عروض على محضر الطعام من كينوود بسعر 212 ريال سعودي.

كما يوجد عرض على شاشة” ال اي دي” 32 بوصة بسعر 449 ريال سعودي.

كذلك تخفيض على سعر حلة الضغط “السيف جرانيت” بحجم 9 لتر وسعر 115 ريال سعودي.

هناك أيضًا غلاية “كيك اونست ” المميزة بسعر 39 ريال سعودي.

ليس هذا وحسب بل هناك عروض أيضا على قدر “سويت هوم” بحجم 30سم، سعر 65 ريال سعودي غير لاصق، تخفيض على خلاط “أوكارينا” يأتي مع مطحنة كل هذا بسعر 119 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الأخرى