“أقدم سجين بالمملكة”.. ما هي قصة ثواب السبيعي التي أثارت ضجة في السعودية

خلال الساعات القلائل المُنصرمة من اليوم (الجمعة) 1 / 1 / 2023 ميلادي المُوافق 17 / 5 / 1445 هجري كان هُناك حملة لدعم “أقد سجين في في السعودية ثواب السبيعي”، وذلك بعد أن صدر إعلان مُباشر من قِبل “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية حول قضية ثواب بن دلمخ السبيعي بـ”القصاص”، ولذلك سوف نُوضح لكم عبر “مِنصة نجوم مصرية” قصة ثواب السبيعي.

قصة ثواب بن دلمخ السبيعي

بدأت قصة “ثواب السبيعي” قبل ما يُقارب من الأربعون عاماً، حيث قامت “وزارة الداخلية” السعودية بإلقاء القبض على “ثواب السبيعي” بعد أن قام بقتل شخص آخر في مكة المكرمة بعد أن حدث خِلاف بينهم، ويجدر الإشارة إلى أن أساس الخِلاف كان بين “عائلتين” واتهم “ثواب السبيعي” بهذا الفعل.

على إثر هذا الأمر سُجن “ثواب بن دلمخ السبيعي” لسنوات طويلة جداً حتى قامت “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية بإصدار قرار تنفيذ القصاص بحقه بحلول يوم (الخميس) 30 / 12 / 2023 ميلادي المُوافق 16 / 5 / 1445 هجري، وبعد أن تم الإعلان عن هذا القرار تم تدشين هاشتاج #أقدم_سجين_في_المملكة لدعم “ثواب السبيعي”، وتحديداً بعد أن أمضى ما يُقارب من الـ39 عاماً داخل أسوار السجن.