كثير ما نبحث عن أماكن مريحة هادئة لقضاء أوقات لطيفة، يتخلص فيها الإنسان من الطاقة السلبية التي تسيطر عليه من ضغط الحياة، ومواجهة المشاكل الصعبة، لذلك سنتحدث معكم اليوم عن أفضل المنتجعات السياحية في الرياضي التي تتمتع بطبيعة البيئة الخلابة، إليكم فيما يلي أفضل 4 منتجعات في الرياض السعودية 1444 – 2022.

أفضل 4 منتجعات في الرياض السعودية

1- منتجع وسبا درة الرياض

مساحة المنتجع 15400 متر مربع، في قلب منطقة سكانية رفيعة المستوى يتميز المنتجع بكثير من الرفاهيات منها صالة اللياقة البدنية، منها المسبح الداخلي الذي يناسب السيدات المحجبات، ومسبحين آخرين مكشوفين.

كل غرف المنتجع مزودة بكامل الخدمات مثل الواي فاي والتكييف وكابل القنوات الفضائية، يقع المنتجع في منطقة خدمات، ويوجد استقبال دائم يستقبل الزوار في أي وقت، تكلفة غرفة الفردين في الليلة 310 دولار.

2- منتجع الريتز كارلتون

يقع المنتجع على الطريق الواصل بين الرياض ومكة المكرمة، حيث يوجد المتحف الوطني السعودي على بعد 12 كم.

يبعد 9 كم من برج الفيصلية.

غرف المنتجع كاملة الخدمات.

ويوجد به 3 مطاعم وتكلفة الغرفة 370 دولار يوميا.

3- منتجع ذا فالي

يقع منتجع ذا فالي في بقعة مليئة بالمراكز الأثرية والترفيهية، بالتحديد في وادي اللبن بالرياض.

يستطيع نزلاء المنتجع الاستمتاع بالمنظر الرائع من النوافذ.

جميع الغرف جاهزة ويوجد مسبح وتكلفة الإقامة في الليلة 660 دولار.

4- منتجع سوليس فيلا

يتكون هذا المنتجع من فيلات فاخرة، كاملة الأجهزة والفرش لتكون جاهزة على الإقامة.

موقع هذا المنتجع مميز جدا لأنه يبعد عن 31 كم من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.