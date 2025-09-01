أفضل 5 منتزهات في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية “مدينة الربيع”

هي إحدى محافظات المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لكن حفر الباطن تتميز بكثير من الأماكن والمنتزهات الترفيهية والسياحية المتنوعة، ففيها أماكن من صناعة الإنسان ولا أروع، فضلا عن أماكن أوجدها فيها خالق الإنسان والأكوان سبحانه وتعالى، والآن دعنا من الكلام الكثير، وباختصار غير ممل، إليكم مجموعة من الأماكن الجذابة والممتعة في مدينة حفر الباطن.

أفضل 5 أماكن ترفيهية في مدينة حفر الباطن

والآن، هيا بنا نتجول في أفضل 5 أماكن ترفيهية في حفر الباطن، تلك المدينة التي تقع في شمال شرق السعودية وتُلقب بعاصمة الربيع نظرا لاعتدال المناخ بها في الربيع دون بقية الفصول.

1- حديقة أبو موسى الأشعري “لؤلؤة خضراء في قلب حفر الباطن”

تُعد حديقة أبو موسى الأشعري واحدة من أجمل وأشهر الحدائق في مدينة حفر الباطن، وقد نالت شهرة واسعة لما تتمتع به من تصميم رائع ومساحات شاسعة تُضفي جمالًا طبيعيًا وأجواء هادئة على المكان.

تقع الحديقة في موقع استراتيجي يخدم عددًا من الأحياء السكنية، وتُعد من الوجهات المفضلة للعائلات، خاصّة في فصلي الشتاء والربيع، حيث يكون الطقس لطيفًا والنسمات عليلة.

ما الذي يُميز حديقة أبو موسى الأشعري؟

مسطحات خضراء واسعة تناسب الجلوس والتنزه.

ألعاب للأطفال موزعة بأمان في مناطق مخصصة.

ممرات للمشي تشجع على الرياضة والاسترخاء.

أجواء هادئة ونظافة مستمرة تجعلها وجهة يومية مثالية.

تحتوي على مرافق خدمية مثل دورات المياه ومواقف السيارات، ما يجعلها مكانًا متكاملًا للعائلات.

2- منتزه الملك فهد

يُعد من أكبر وأشهر المنتزهات في حفر الباطن، ويمثل القلب النابض للمدينة في عطلات نهاية الأسبوع. يتميز بالمساحات الخضراء الواسعة، ومناطق مخصصة للعائلات، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال، وممرات للمشي والجري، إنه مكان مثالي لعشاق الطبيعة والهدوء.

ما أبرز الأنشطة التي يمكنك القيام بها في منتزه الملك فهد؟

التجول بين المسطحات الخضراء، ورؤية ما تتمتع به الحديقة من أشجار باسقات.

ممارسة التأمل أثناء الجلوس والاستمتاع بلحظات صمت قلما تجدها في أماكن أخرى.

3- منتزه بودل لاند الترفيهي

هذا المنتزه يُعد تجربة متكاملة من الترفيه، حيث يجمع بين المسطحات الخضراء، والمطاعم، والأكشاك المتنوعة. كما يحتوي على مدينة ألعاب صغيرة تناسب الأطفال، ويعتبر من الوجهات المناسبة للعائلات الباحثة عن وقت ممتع وآمن.

بودل لاند، تقام فيه العديد من الفعاليات الحية، والمسابقات، والأنشطة التنافسية بين الأطفال الذين يمكنهم مشاركة آبائهم في جو من المغامرة والبهجة والسرور.

#خبر_صحفي | 🗞️ أمـانة محافظة حفرالباطن تنشئ

(حديقة الورود) ضمن جهود رفع

جودة الحيـاة🌷 #أمانة_حفرالباطن pic.twitter.com/sVByuyOaWc — أمانة حفر الباطن (@HafrbatinAmana) August 25, 2025

4- منتزه الربيع

يُعد منتزه الربيع من المنتزهات الصغيرة نسبيًا، لكنه يحمل طابعًا عائليًا هادئًا. وهو مناسب للزيارات اليومية، خاصة في فترات الصباح أو ما بعد العصر، ويُعد مكانًا مميزًا لممارسة رياضة المشي أو قضاء وقت ممتع بين الأشجار والمساحات الخضراء.

واسم الشهرة لهذا المنتزه هو “منتزه ربيع الصداوي”، وذلك نظرا لوقوعه على امتداد واجهة مركز الصداوي بمساحة تتخطى الـ 25 ألف متر مربع.

5- منتزه الأمير سلطان – رئة خضراء نابضة بالحياة

يُعد منتزه الأمير سلطان من أبرز المنتزهات في مدينة حفر الباطن، ويجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتصميم العصري، مما يجعله نقطة جذب رئيسية لسكان المدينة وزوارها من مختلف الأعمار.

أبرز مميزات منتزه الأمير سلطان

موقعه الحيوي: في قلب المدينة، مما يسهل الوصول إليه من معظم الأحياء.

مسطحات خضراء واسعة: مثالية للنزهات العائلية أو الاسترخاء تحت ظل الأشجار.

مناطق مخصصة للأطفال تحتوي على ألعاب حديثة وآمنة.

ممشى طويل لعشّاق رياضة المشي أو الجري.

مقاعد مظللة وأجواء مريحة مناسبة لجميع فصول السنة، خاصّة في الأوقات المعتدلة.

نظافة وتنظيم مستمر يجعل تجربة الزائر أكثر متعة وراحة.

الحقيقة أن المنتزه هذا لا يعتبر مكان للتنزه فقط، ولكنه مساحة للهدوء، ولمّة العيلة، وتبادل الضحك مع الأصحاب. وفي كل زاوية منه ترى لمسة اهتمام واضحة من البلدية.